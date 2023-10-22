الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف سر الهجوم على محمد صلاح: الصهاينة يطالبون بمعاقبته

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول المنتخب الوطني، وجه رسالة للعالم اليوم، بارتدائه شارة سوداء في مباراة فريقه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، حدادًا على الشهداء في فلسطين، كما أنه لم يحتفل بالهدفين الذين أحرزهما.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": "هذا هو ابن مصر محمد صلاح، وفيديو محمد صلاح ودعمه لأهالي قطاع غزة حقق مشاهدات تقترب من 200 مليون مشاهدة، خلال 3 أيام، محمد صلاح أيقونة".

 

الإعلام الصهيوني يهاجم محمد صلاح

 

ولفت إلى أن الإعلام الصهيوني يهاجمه بشدة بسبب ارتدائه شارة سوداء في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، مردفا: "ما فعله محمد صلاح  تعبير عن مواقف الشعوب العربية، عن 400 مليون عربي، و2 مليار مسلم، دعم ضد  العدوان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

 

وأردف: "محمد صلاح فخر لنا كلنا، جمهور ليفربول رفعوا علم فلسطين في المباراة، ودعوا لإنقاذ غزة، هذا هو حجم تأثير محمد صلاح، القوى الناعمة، والتأثير العالمي، كتب تغريدة الإعلام كله اتكلم عليه، لكن طبيعي الإعلام الصهيوني يهاجمه ويطالب بمحاسبة محمد صلاح".

محمد صلاح شارة سوداء فلسطين مباراة ليفربول ضد إيفرتون ليفربول رفعوا علم فلسطين في المباراة

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