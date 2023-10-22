الحكومة الإسرائيلية: أكثر من 200 مواطن أجنبى لقوا حتفهم وما زال 74 في عداد المفقودين

أعلنت الحكومة الإسرائيلية ، السبت، أن ما لا يقل عن 235 مواطنًا أجنبيًا لقوا حتفهم ولا يزال 74 آخرون في عداد المفقودين، ويأتي الرعايا الأجانب المتأثرون من 41 دولة مختلفة، وفقًا للإحصاء المحدث للحكومة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيكثف غاراته الجوية على غزة "اعتبارا من اليوم".

وقال هاجاري للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب: “سنزيد ضرباتنا، ونقلل من المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب، وسنكثف الضربات ابتداء من اليوم”.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل قد أوقفت العملية البرية في غزة بسبب الضغط الأمريكي، قال هاجاري إن الجيش الإسرائيلي سيشن مثل هذه العملية عندما تكون الظروف العسكرية مثالية.

واضاف هاجاري إن الجيش الإسرائيلي واصل شن غارات جوية خلال اليوم الأخير.

وتابع: "إن جهودنا الرئيسية في غزة هي القضاء على حماس، وخاصة أولئك الذين شاركوا في المذبحة التي وقعت يوم السبت قبل أسبوعين"، في إشارة إلى الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس، والذي يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص.

وأضاف: "نواصل تدمير الأهداف قبل المرحلة التالية من الحرب، ونركز على استعدادنا للمرحلة التالية".

مقتل 248 خلال 24 ساعة



في السياق ذاته، قُتل ما لا يقل عن 248 شخصًا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية – بما في ذلك 56 شخصًا في جنوب قطاع غزة، الذي طُلب من المدنيين الانتقال إليه – وسط حملة الغارات الجوية الإسرائيلية، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة.

وقال المكتب في تصريحات له، السبت، إن عدد القتلى في غزة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر ارتفع إلى 4385، بينهم 1756 طفلا و967 امرأة، وأضاف البيان أن 13561 شخصا آخرين أصيبوا.