طارق فهمى لـ"الشاهد": إسرائيل تسعى إلى تقزيم الدور المصرى وتصدير الأزمات لها

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن بعض الدول ومنها إسرائيل تسعى إلى تقزيم الدور المصري وتصدير الأزمات لها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وإسرائيل تريد أن تكون هناك أزمة لمصر قد تكون اقتصادية أو تصدير أزمات متتالية حتى لا تتحرك الدولة وتنجز مشروعات، فالقلق الإسرائيلي من مصر كبير، ومصر مستهدفة من التقارير الاقتصادية الدولية، ضمن مخططات استهداف الدولة المصرية بما فيها، فبعض الدول ومنها إسرائيل تسعى إلى تقزيم الدور المصري وتصدير الأزمات لها".

وتابع: "قبل أحداث غزة بـ48 ساعة كانت لا توجد دولة في العالم محط أنظار من تقارير دولية سوى مصر، وهذا جزء من استهداف الدولة المصرية، وكأنه لا توجد دولة في العالم سوى مصر، وفي مواجهات غزة السابقة كان الوفد الأمني المصري يذهب ويقرر الهدنة، ولكن الأزمة الحالية مختلفة، لأن قبل يوم 7 أكتوبر تغيرت قواعد الاشتباك، حيث تم نقل المعركة للداخل الإسرائيلي، وقامت حماس بعمل نوعي تكتيكي لم يحدث في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحماس أصبحت محط تقدير بعد الأسرى والرهائن، ولكن لا تعرف حماس مخططًا للتفاوض، ولكن قسوة الضربة جعلت إسرائيل عازمة على التخلص من حماس بتقطيع أواصر القطاع للنهاية على المقاومة في قطاع غزة".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.