السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق فهمى لـ"الشاهد": مصر تغير معادلات الإقليم بهدوء وترسم سياسة جديدة للشرق الأوسط

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أنه يوجد صراع أيديولوجي داخل حركة حماس لم يُحسم بعد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تغير معادلات الإقليم بهدوء وترسم سياسة جديدة في الشرق الأوسط.

وتابع: "في الناحية الأخري من الأسبوع الـ42 لمظاهرات المجتمع الإسرائيلي أنهم يريدون أن يصدروا فكرة عدم الاستقرار داخل المجتمع الاسرائيلي، وتصدير أزمة للأطراف المجاورة مثل مصر، فيتم الحديث مع مصر على جانبين، بفكرة التوطين، ولكن أجهزة الأمن الداخلية الإسرائيلية، والموساد لديها معلومات بمدى رفض المصريين وقناعة وتقييمات عسكرية، أن مصر ترفض هذه الموضوعات وأنها مغلقة تمامًا ولا تناقش، ولكن هو يريد إدخال مصر في المعادلة، وله جزء وارتباط بمحاولة تصدير أزمة غزة لمصر، لجملة من الاعتبارات".

وأكمل: "لأسباب منها أن مصر تغير معادلات الإقليم بهدوء، وتستعيد العلاقات مع تركيا، وترسم سياسة جديدة لمصر في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والمصالح الكبرى لموضوعات الغاز، والانفتاح تدريجيًا نحو إيران بحذر، وبدء عمل علاقات ودوائر خارجية للسياسة المصرية، وإسرائيل لديها حالة من القلق لتحركات مصر إقليميًا، وهناك تخوف من تحول رئيسي لمصر لتعيد ترتيب الأوضاع في الإقليم".

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اكسترا نيوز محمد الباز

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