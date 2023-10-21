محلل سياسى فلسطينى: مصر لم تغلق معبر رفح لكن الاحتلال قصفه من الجانب الآخر

قال الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر هي صاحبة الأيادي البيضاء على القضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور جهاد الحرازين، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرك منذ اللحظة الأولى على عدة مسارات لوقف إطلاق النار في غزة.

مصر لم تغلق معبر رفح

وأشار إلى أنه كان لا بد من إدخال المساعدات الإنسانية في ظل الكارثة التي حلّت على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر نجحت في إيجاد خارطة طريق لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، أن مصر تاريخيًا تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى، لافتًا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المعبر من ناحية فلسطين.