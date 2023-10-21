برلماني سوري لـا"لدستور": قمة القاهرة للسلام أعلنت الاصطفاف العربي دعمًا للقضية الفلسطينية

أكد البرلماني السوري حسين راغب، على أهمية انعقاد قمة القاهرة للسلام خاصًة في ظل التوقيت الحرج الذي تعيشه الأمة العربية وسط محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة والتهجير.

وأضاف “راغب” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قمة القاهرة للسلام تسعى لإعادة التوازن في الموقف الدولي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القمة وجهت رسالة عربية للعالم أكدت على وحدة الصف العربي دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشار البرلماني السوري إلي أن الاقتراح المصري لعقد قمة القاهرة للسلام جاء في ظل عجز المجتمع الدولي عن التدخل ووقف العدوان الصهيوني على المدنيين في قطاع غزة.

5 منظمات أممية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، بيانًا مشتركًا بشأن دخول إمدادات إنسانية إلى غزة.

وأكد البيان، أن اليوم السبت، شهد دخول 20 شاحنة تحمل شحنة أولى محدودة، من الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري، من الإمدادات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى غزة عبر معبر رفح.

وأضاف أن هذه الشحنة ستمثل شريان حياة بالغ الأهمية لمئات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين قُطعت عنهم إمدادات الماء والغذاء، والدواء، وغير ذلك من الضروريات.

وأشار البيان، إلى أن هذه الإمدادات مجرد بداية صغيرة وبعيدة كل البعد عن كفاية احتياجات السكان هناك، فهناك في غزة أكثر من 1.6 مليون إنسان في حاجة ماسة إلى المعونة الإنسانية، ومن بين هؤلاء فإن الأطفال والحوامل والمسنين هم الأكثر ضعفًا، علما بأن ما يقرب من نصف سكان غزة تقريبا من الأطفال.