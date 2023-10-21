محلل سياسي عراقي: لا خوف على الأمة بوجود شخصيات مثل الرئيس السيسي و"السوداني"

وجه باسل الكاظمي، المحلل السياسي العراقي، رسالة تحية وتقدير للشعب المصري والقيادة السياسية الحكيمة، حيث أثبتوا للجميع ولكل العالم أن مصر تمتلك الشجاعة والإرادة والعزيمة والعروبة التي لا يمكن أن يزايد عليها أي جهة.

وأضاف الكاظمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن مصر اليوم وقيادتها الحكيمة أثبتت من خلال قمة القاهرة للسلام أنها أعلى وأسمى من كل الصفات وأثبتت وترجمت ونقلت أروع الصور بالدفاع عن القدس وفلسطين وعن كل الوطن العربي وعن هيبة الوطن العربي.

إشادة بالرئيس السيسي ومحمد السوداني

وعن كلمة رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فهي تحمل الكثير من الرسائل، أهمها أن الشعب الفلسطيني هو من له الحق الوحيد في التنازل عن حقه أو عدم التنازل، مؤكدًا أن مصر والعراق ليس بالجديد لديهم أنهم يدافعون عن وحدة الأمة العربية وتلاحمها وثباتها وعزيمتها.

وأكد أنه إذا كان يوجد أمة بها أمثال الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمثال محمد الشياع السوداني، فلا يمكن الخوف عليها وسوف يبقون يدافعون عن تلك الأمة.