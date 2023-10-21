السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي عراقي: لا خوف على الأمة بوجود شخصيات مثل الرئيس السيسي و"السوداني"

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

وجه باسل الكاظمي، المحلل السياسي العراقي، رسالة تحية وتقدير للشعب المصري والقيادة السياسية الحكيمة، حيث أثبتوا للجميع ولكل العالم أن مصر تمتلك الشجاعة والإرادة والعزيمة والعروبة التي لا يمكن أن يزايد عليها أي جهة.

وأضاف الكاظمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن مصر اليوم  وقيادتها الحكيمة أثبتت من خلال قمة القاهرة للسلام  أنها أعلى وأسمى من كل الصفات وأثبتت وترجمت ونقلت أروع الصور بالدفاع عن القدس وفلسطين وعن كل الوطن العربي وعن هيبة الوطن العربي.

إشادة بالرئيس السيسي ومحمد السوداني 

وعن كلمة رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فهي تحمل الكثير من الرسائل، أهمها أن الشعب الفلسطيني هو من له الحق الوحيد في التنازل عن حقه أو عدم التنازل، مؤكدًا أن مصر والعراق ليس بالجديد لديهم أنهم يدافعون عن وحدة الأمة العربية وتلاحمها وثباتها وعزيمتها.

وأكد أنه إذا كان يوجد أمة بها أمثال الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمثال محمد الشياع السوداني، فلا يمكن الخوف عليها وسوف يبقون يدافعون عن تلك الأمة.

قمة القاهرة للسلام فلسطين القضية الفلسطينية غزة محمد السوداني

الأكثر قراءة

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

أحمد موسى يكشف سر نقطة أثارت خلاف شديد فى قمة القاهرة للسلام

المتهم بالتسبب في وفاة أجنبي بالتجمع: هربت خوفًا من بطش الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان