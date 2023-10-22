الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تموين الغربية: ضبط أصحاب مخابز لإستيلائهم على الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

دقيق مدعم
دقيق مدعم

نجحنت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط عدد من أصحاب المخابز البلدية والسياحية، لتلاعبهم في كميات الدقيق المدعم المصروف لهم، ووفقًا لتقرير مفصل تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، يفيد بضبط أصحاب أربعة مخابز في مراكز طنطا وزفتي كفر الزيات، بعد ضبطهم بحوزتهم 55 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص للمواطنين، بلغ وزن الجوال الواحد 50 كيلو جرام.

 

وفي هذا السياق، يأتي هذا الإنجاز الهام كنتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها مديرية التموين في محافظة الغربية للقضاء على الفساد والتلاعب بالسلع المدعومة، ويعكس هذا الضبط الحاسم التزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون وحماية حقوق المواطنين.

 

ووفقًا للتقرير، فإن الكمية المضبوطة من الدقيق المدعوم بلغت 55 جوالًا، حيث يزن الجوال الواحد حوالي 50 كيلو جرام، ويعد هذا الاكتشاف دليلًا قاطعًا على التلاعب الواضح الذي تمارسه تلك المخابز في توزيع الدقيق المدعوم، وبالتالي ضياع حقوق المواطنين واحتكار المادة الأساسية.

 

وقال وكيل وزراة التموين بالغربية، تعكس هذه العملية الناجحة الجهود الشاملة المبذولة من قبل مديرية التموين في مكافحة الفساد والتجاوزات، فقد تم تكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز بشكل مستمر، بالإضافة إلى تقديم التدريب المستمر لموظفي المديرية لرفع مستوى الوعي وتعزيز الشفافية في عمليات التوزيع.

 

وأضاف تعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية قوية في سبيل القضاء على الفساد وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وتؤكد على أهمية تكثيف الرقابة والتفتيش وتطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، لضمان توفير السلع المدعومة بشكل عادل ومنصف للمواطنين.

 

ويعد ضبط أصحاب المخابز التي تلاعبت في كميات الدقيق المدعوم إنجازمهم يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه مديرية التموين في محافظة الغربية لحماية حقوق المواطنين وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنصف، ويجب أن تستمر الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع السلع المدعومة، من أجل تحقيق رفاهية ورضا المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.

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