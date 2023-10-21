اقرأ فى الدستور غدًا.. «رسالة قوة.. ونداء سلام»

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد 22 أكتوبر، تقارير عن قمة القاهرة للسلام 2023 بشأ القضية الفلسطينية تحت شعار "رسالة قوة.. ونداء سلام".

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء قى قطاع غرة، ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرًا من محاولات تهجيرهم بشكل قسرى عبر ممارسات ترفضها مصر والعالم والقانون الدولى ونبه الرئيس السيسى، خلال كلمته، فى قمة القاهرة للسلام، التى عقدت فى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية وقف التصعيد العسكرى، تمهيدًا للتهدئة وبدء التفاوض، وصولًا إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، وحل الدولتين، مع العمل جديًا على دعم السلطة الفلسطينية الشرعية.

كما شدد على إدانة مصر يوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين، لكن فى الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من وقوف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليون إنسان فلسطينى فى قطاع غزة.

