السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقرأ فى الدستور غدًا.. «رسالة قوة.. ونداء سلام»

اقرأ فى الدستور غدا
اقرأ فى الدستور غدا

تنشر جريدة "الدستور"، في عددها الصادر صباح غدٍ الأحد 22 أكتوبر، تقارير عن قمة القاهرة للسلام 2023 بشأ القضية الفلسطينية تحت شعار "رسالة قوة.. ونداء سلام".

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء قى قطاع غرة، ووقف ترويعهم واستهدافهم، محذرًا من محاولات تهجيرهم بشكل قسرى عبر ممارسات ترفضها مصر والعالم والقانون الدولى ونبه الرئيس السيسى، خلال كلمته، فى قمة القاهرة للسلام، التى عقدت فى العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية وقف التصعيد العسكرى، تمهيدًا للتهدئة وبدء التفاوض، وصولًا إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، وحل الدولتين، مع العمل جديًا على دعم السلطة الفلسطينية الشرعية. 
كما شدد على إدانة مصر يوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين المسالمين، لكن فى الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من وقوف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية  كارثية يتعرض لها مليون إنسان فلسطينى فى قطاع غزة. 
 

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

لحظات لا تُنسى.. شهادات السائقين والمتطوعين بعد تسليم المساعدات لغزة من معبر رفح (ملف)

أفعال إباحية ومخجلة.. كواليس تحرش مدرس بـ 3 طالبات بالبساتين

أحمد موسى يكشف سر نقطة أثارت خلاف شديد فى قمة القاهرة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟