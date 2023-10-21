السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"على باب العمارة" و"ماتيجي نشوف" و"الممر".. الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT

WATCH IT
WATCH IT

تصدر مسلسل “على باب العمارة” الذي يخوض بطولته الفنان حاتم صلاح المركز الأول لقائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة WATCH IT الرقمية، في منافسة شرسة بين الأعمال الدرامية المعروضة خلال موسم شتاء 2023.

وتعرض منصة Watch it مسلسل "على باب العمارة" بشكل حصري، حيث يعد العمل أحد إنتاجات المنصة الحصرية الأصلية.

وتدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي بحت، والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا كل أربعاء على منصة Watch it.

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مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي.

فيما جاءت حكاية “ماتيجي نشوف” ضمن حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” المركز الثاني للمحتويات الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة WATCH IT الرقمية.

يذكر أن “حكاية ما تيجى نشوف” يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما جاء فيلم "الممر" في المركز الأول لقائمة الأفلام الأكثر مشاهدة وجاء ذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وفيلم الممر، يشارك في بطولته أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، أسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وعرض للمرة الأولى عام 2019. ويُعد الفيلم واحد من أضخم الإنتاجات السينمائية، حيث تجاوزت ميزانيته حوالي 100 مليون جنيه، ويتناول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، من خلال شخصية نور والذي يجسده أحمد عز، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، وطُرح في يونيو 2019.

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