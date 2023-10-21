السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قمة القاهرة للسلام 2023.. العالم يشيد بدور مصر فى خدمة القضية الفلسطينية

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

أشاد القادة والزعماء المشاركون في قمة القاهرة للسلام، بجهود مصر في عقد القمة لحل الأزمة الفلسطينية.  

وعقدت، قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك لحل الأزمة الفلسطينية. 

ووجه الزعماء والرؤساء كلمات الشكر والثناء للرئيس السيسي على دوره في القضية الفلسطينية ومواجهة محاولة تهجير أهالي غزة من وطنهم.

 وأكد القادة العرب الحاضرون تأييدهم للدور المحوري لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، وإسهاماته التاريخية في دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي العربي. 

الازمة الفلسطينية قمة القاهرة للسلام

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