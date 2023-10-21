حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز انعقاد قمة القاهرة للسلام بمشاركة دولية واسعة (صور)

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، من قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من دول العالم والمنظمات الدولية، انعقدت قمة القاهرة للسلام اليوم السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣، بمشاركة دولية واسعة، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.



في السياق، نشر حساب الحملة صور للرؤساء والوفود أثناء مشاركتهم في فعاليات مؤتمر قمة السلام التي انعقدت اليوم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت قد رصدت الحملة الرسمية أبرز تصريحات الرئيس خلال مؤتمر قمة القاهرة للسلام 2023، المنعقدة اليوم السبت 21 أكتوبر لمناقشة القضية الفلسطينية، بمشاركة دولية واسعة.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام:

وجهت الدعوة اليوم للوصول إلى خارطة طريق لحل الأزمة الفلسطينية.

• خارطة الطريق تشمل ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.

• تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، ولن يحدث في جميع الأحوال على حساب مصر أبدًا.

• مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

• 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري.

مصر انخرطت في جهود هائلة من أجل السلام في هذه المنطقة، وعندما بادرت به كان صوت الحرب أعلى ولكنها حافظت عليه.

• اتفقت مع الرئيس الأمريكي على دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام.

• مصر لم تألُ جهدًا ليلًا ونهارًا لإيصال المساعدات لغزة، ولم تغلق معبر رفح يومًا إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.

• مصر تعبر عن دهشتها من صمت المجتمع المدني، تجاه ترك سكان غزة يعانون من التجويع والتهجير القسري.