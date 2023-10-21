السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: الرئيس السيسى أكد على ثوابت مصر فى قمة القاهرة للسلام

أكرم القصاص
أكرم القصاص

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام، التي عقدت اليوم، لبحث سبل حل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال القصاص، في حواره مع قناة "أون إي"، إن الرئيس السيسي أعاد تأكيد موقف مصر الثابت منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر، وهو دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على سلامة المنطقة والعالم.

وأضاف، أن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة في ضرورة إنهاء التصعيد والتدهور بين الطرفين، والعمل على استئناف المفاوضات بشأن حل الدولتين، وأثنى على موقف مصر المستمر في رفض أي تصفية للقضية الفلسطينية أو تغيير لوضع المقدسات.

وتابع قائلًا أن مصر تمثل صوت الحكمة والخبرة في المنطقة، لأنها عاشت حروبا وسلاما، وأن دورها كان حاسما في تجمع دول عديدة في قمة القاهرة للسلام، التي شهدت توافقا على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة وإحياء عملية السلام.
 

عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام أكرم القصاص 7 أكتوبر الشعب الفلسطيني

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