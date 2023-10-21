نائبة تعلق على أبرز مخرجات قمة القاهرة للسلام

قالت د.نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إن الرئيس السيسي حرص في كلمته في قمة القاهرة للسلام عرض الموقف المصري تجاه القضايا والازمات التي تشهدها المنطقة التي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وما تشهده الان من تطورات غاية في الصعوبة، لافتة إلى أن الرئيس السيس كان حريصًا على إظهار الصورة كامله أمام العالم للاطلاع بمسؤولياتهم تجاه القضايا والأزمات التي تتعرض لها المنطقة.

وأكد الرئيس أن مصر تدين ترويع المدنيين وتعبر عن دهشتها من وقوف العالم لأزمة إنسانية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني في غزة، مصر تعبر عن صدمتها من صمت المجتمع الدولي تجاه ترك سكان غزة يعانون من التجويع والتهجير القسري.

أضافت نائبة حماة الوطن في بيان اليوم، أن تأكيد الرئيس علي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا وأن الحل هو العدل في حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة وان مصر لم تألوا جهدا ليل ونهار لإيصال المساعدات لغزة ولم تغلق معبر رفح يوما إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله رساله للعالم أجمع وللاشقاء الفلسطينين خاصة بأن مصر وشعبها لن تترككم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية حتي يتحقق السلام العادل في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي امام قادة وزعماء 31 دولة ومنظمات دولية اتسمت بالوضوح والثقة والمكاشفة فيما يخص العمل العربي المشترك والروؤية المستقبلية للدول.

وأكدت النائبة نيفين حمدي أن "قمة القاهرة للسلام2023" التي عقدت في العاصمة الإدارية بحضور وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة، استجابة لدعوة الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الذي يشهده قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن القمة حظيت باهتمام عالمي كبير لدعم الرؤية المصرية والتوصل لحل شامل وعادل لانهاء الحرب ووقف التصعيد وإحياء عملية السلام.

أشارت النائبة نيفين حمدي إلى أن القمة تأتي في إطار احتواء الأزمة وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة في توسيع رقعتها، وما ينجم عن ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، فضلاً عن التوافق بين قادة وزعماء الدول المشاركة في القمة على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوب تلك الدول، إضافة الي إرسال المساعدات والأمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لأوضاع إنسانية صعبة.