منتدى الإبداع بقصور الثقافة يناقش كيفية تشكيل وحدة خزفية غير تقليدية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي تقدمه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" للعاملين بديوان الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية.

وفي السياق قدّم د. محمود أبو هادية، من المكتبة الثقافية بالمعادي بفرع ثقافة القاهرة، محاضرة بعنوان "تاريخ فن الخزف والتشكيل بالشريحة الطينية"، تحدث خلالها عن طرق التشكيل موضحا أن العمل بالخزف يتطلب توليفة خامات، ومعالجة مختلفة سواء قبل الحرق من خلال اللون أو الملمس، أو بعد الحرق الأولي باستخدام الطلاءات الزجاجية.

كما تناول بالتفصيل آليات تجهيز الطين الأسواني وتشكيله باستخدام عجله الفخار، أو من خلال طريقة الحبال، إلى جانب التعريف بتقنيات الحرق المتنوعة، وكيفية الجمع بين أكثر من تقنية لابتكار وحدة خزفية غير تقليدية، ليختتم المحاضرة بذكر استخدامات الخزف في إعداد أواني الطعام، المزهريات والتماثيل وغيرها من العناصر

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي الجامعة الشعبية عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي الثقافة الجماهيرية. في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتابعة لوزارة الثقافة.

الأهداف:

تهدف الهيئة إلى المشاركة قي رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للجماهير قي مجالات السينما والمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والفنون التشكيلية وخدمات المكتبات قي المحافظات من خلال بيوت وقصور الثقافة والمكتبات.* قي مجال الثقافة العامة: تنشيط الحركة الأدبية قي المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة