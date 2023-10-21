المتطوعون فى رفح: حمّلنا الشاحنات بأزيد من طاقتها.. وفخورون بدعم إخوتنا

لعب المتطوعون دورًا مهمًا فى التواصل مع الأطقم الإغاثية والطبية فى غزة لتحديد الأولويات، حيث تتكدس الشاحنات عند معبر رفح وعلى متنها مختلف المواد والمستلزمات، وأسفر التواصل بين الجانبين عن إعطاء الأولوية للأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل سارع المتطوعون لانتقائها من بين أكثر من ١٠٠ شاحنة وكدسوها فى ٢٠ شاحنة تمثل الدفعة الأولى من المساعدات.

وقال المهندس إبراهيم عبدالحميد، متطوع: «صمدنا طوال الأيام الماضية انتظارًا لهذه اللحظة، والحمد لله عبرت الشاحنات فى سلام». وأضاف: «عبرت ٢٠ شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية بعد أن تواصلنا مع الأشقاء فى غزة وطلبوا منا ذلك».

وتابع: «المواد الغذائية ستدخل لاحقًا، وبذلنا أقصى جهدنا من أجل تكديس الشاحنات بالمواد، وضمان أنها تحمل طاقتها القصوى وأزيد تحسبًا لأى طارئ».

وقال عبدالرحمن حبت، متطوع، إنه شعر بفرحة غامرة مع دخول الدفعة الأولى من المساعدات.

وأضاف: «صمدنا ٩ أيام فى انتظار هذه اللحظة، ولم نيأس، لأن هدفنا هو دعم ومساندة أشقائنا والمساهمة فى إنقاذ أرواحهم».

وتابع: «المساعدات الإغاثية حق أساسى وأصيل لكل فرد، ودور المجمتع المدنى فى مصر توفير الاحتياجات الأساسية لكل فرد داخل قطاع غزة»، موجهًا الشكر لكل متطوعى القوافل الإغاثية على جهودهم التى بذلوها طوال الأيام الماضية.