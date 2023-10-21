السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات مالية...حجز طرفي مشاجرة بمدينة نصر

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة مدينة نصر اليوم السبت بحجز طرفي مشاجرة تسببوا فى إصابة شخص بمدينة نصر، 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية والاستعلام عن حالة المصاب.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة.

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إصابات إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بالمولوتوف شمالى أسوان

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر تفيد بوقوع مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب خلافات مالية سابقة نشبت بينهم  وتسببوا فى إصابة شخص  تدخل لفض المشاجرة وباجراء التحريات الأمنية اللازمة حيال الواقعة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

نيابة مدينة نصر المتهمين مشاجرة خلافات مالية كاميرات المراقبة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر

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