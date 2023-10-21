تشكيل تشيلسي.. ستيرلينج وبالمر ومودريك يقودون الهجوم أمام آرسنال

أعلن ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال مساء اليوم في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء الليلة كول بالمر ويجاوره رحيم ستيرلينج ومودريك.

تشكيل تشيلسي.. ستيرلينج وبالمر ومودريك يقودون الهجوم أمام أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، كيلول، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، كالاجير

خط الهجوم: مودريك، ستيرلينج، بالمر

وجاء تشكيل فريق أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "هين، تاكيهيرو تومياسو، كيوير، توماس بارتي، إيميل سميث رو، نيلسون، كاي هافيرتز، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه.