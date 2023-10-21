السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي.. ستيرلينج وبالمر ومودريك يقودون الهجوم أمام آرسنال

ستيرلينج
ستيرلينج

أعلن ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال مساء اليوم في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم البلوز في لقاء الليلة كول بالمر ويجاوره رحيم ستيرلينج ومودريك.

تشكيل تشيلسي.. ستيرلينج وبالمر ومودريك يقودون الهجوم أمام أرسنال

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، كيلول، سيلفا، كوكوريلا

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، كالاجير

خط الهجوم: مودريك، ستيرلينج، بالمر

وجاء تشكيل فريق أرسنال على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، جورجينو، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "هين، تاكيهيرو تومياسو، كيوير، توماس بارتي، إيميل سميث رو، نيلسون، كاي هافيرتز، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه.

تشكيل تشيلسي تشيلسى ستيرلينج بالمر مودريك ارسنال

مواد متعلقة

فان دايك يتغنى بمحمد صلاح بعد ثنائية إيفرتون: "لاعب عظيم"

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

الأهلى يهنئ مجلس الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود