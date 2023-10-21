السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الإفراط في تناول الأملاح: أضرار صحية وتحذيرات

ارشيفية
ارشيفية

تعتبر الأملاح جزءًا أساسيًا من نظامنا الغذائي، حيث تلعب دورًا هامًا في تنظيم التوازن المائي والكهربائي في الجسم. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأملاح إلى مشاكل صحية خطيرة. 

ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية الأضرار المصاحبة للإفراط في تناول الأملاح والتحذيرات التي يجب مراعاتها.

أضرار الإفراط في تناول الأملاح

- ارتفاع ضغط الدم: 

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الأملاح إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى:

يمكن للإفراط في تناول الأملاح أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى، حيث يزيد من عبء عمل الكلى في التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم.

- زيادة خطر الإصابة بأمراض المعدة:

تناول كميات كبيرة من الأملاح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض المعدة، مثل قرحة المعدة والتهاب المعدة.

طرق التخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم

تحذيرات ونصائح للتحكم في تناول الأملاح

- التقليل من استهلاك المأكولات المصنعة:

تحتوي المأكولات المصنعة على نسب عالية من الأملاح المضافة. حاول تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان واختر الأطعمة الطازجة والمحضرة في المنزل.

- قراءة التسميات الغذائية: 

تحقق من محتوى الأملاح في المنتجات الغذائية عن طريق قراءة التسميات الغذائية. ابحث عن المنتجات ذات الأملاح المنخفضة أو الملح البديل مثل الملح البحري أو التوابل الطبيعية.

-استخدم التوابل والبهارات:

استخدم التوابل والبهارات لإضافة نكهة إلى الطعام بدلًا من استخدام كميات كبيرة من الملح. يمكنك استخدام التوابل مثل الثوم، الزعتر، الكزبرة، والفلفل لتعزيز طعم الطعام.

-تحضير الطعام في المنزل: 

قم بإعداد وجباتك في المنزل بدلًا من تناول الطعام في المطاعم أو شراء الوجبات الجاهزة. يمكنك التحكم بكمية الأملاح التي تضيفها إلى طعامك وتجنب إضافة كميات كبيرة.

- شرب الماء بشكل كافٍ: 

شرب كميات كافية من الماء يساعد في تخفيف تركيز الأملاح في الجسم وتسهيل عملية التخلص منها.

الاملاح التوازن المائي تناول الأملاح الكلى المأكولات المصنعة

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طرق التخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم

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