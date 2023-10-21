باحث سياسى: "القاهرة للسلام" ستحد من قوة العدوان الغاشم على الجانب الفلسطينى

قال الدكتور عمار وقاف، الباحث السياسي، إن الدولة المصرية لها مكانة كبيرة تجعلها قادرة على التدخل في الأزمة الحالية في فلسطين، ولهذا مصر من أولى الدول التي أرسلت المساعدات للجانب الفلسطيني.

قمة القاهرة للسلام

وأكد الدكتور عمار وقاف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن قمة القاهرة للسلام التي قامت بها مصر أكدت أنها تريد التدخل في الأزمة بشكل سلمي سياسي إنساني، وخففت هذه المبادرة من العدوان الغاشم على الجانب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن الفصائل الفلسطينية عندما قامت بالهجوم على الجانب الإسرائيلي كان الغرض منه حلحلة القضية الفلسطينية والمساومة بهذه العناصر الإسرائيلية على تسريح الأسرى الفلسطينيين، وفك أسرهم مقابل هذه العناصر التي وقعت تحت أيدي الفصائل الفلسطينية.

إغاثة فلسطين

وتابع: "الرئيس السيسي طلب من الدول العربية كافة إرسال المساعدات الإنسانية حتى وإن توقف القصف، وذلك لأن الوضع في فلسطين متدهور للغاية ويحتاج إلى الدعم المستمر وليس المؤقت".