السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت بركات: جهود الرئيس السيسى تجسد موقف مصر القوى والداعم للقضية الفلسطينية

مدحت بركات
مدحت بركات

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، في بيان له اليوم السبت، أنه في إطار المحادثات والأنشطة المصرية على مستوى العالم، والتي تقودها مصر من أجل حلّ القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار وتخفيف التصعيد العسكري من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أقامت الدولة اجتماعًا استضافت فيه قادة ورؤساء الدول لقمة السلام لعام 2023.

وقال مدحت بركات إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقمة السلام اليوم، كانت حاسمة ضد أي محاولات خارجية وحملت رسالة صريحة بأن حل القضية الفلسطينية ليس في التهجير، بل يتطلب العدل وإحياء عملية السلام وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مضيفًا أن الرئيس عبّر عن إرادة الشعب المصري.

وأشار بركات إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أبدًا، كما كشف للعالم عن مأساة الشعب الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي هي تجسيد حقيقي يعلمه العالم أجمع عن موقف مصر التاريخي الراسخ والمتأصل الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيه المحتلة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

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