السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صاحب الحق لا يخاف ولا يجري.. رسالة قوية من فيلم "ورا الجدار كله دمار"

جريدة الدستور

رسالة قوية، تفوه بها الطفل فارس، بطل فيلم "ورا الجدار كله دمار"، الصادر عن "قمة القاهرة للسلام" التي تستضيفها مصر، اليوم السبت، بحضور قادة نحو 31 دولة، وثلاث منظمات دولية، من أجل مناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر، ليعلن من خلالها رفض التهجير والتمسك بالأراضي الفلسطينية رغم المعاناة.

وسلط فيلم "ورا الجدار كله دمار"، الصادر عن "قمة القاهرة للسلام"، الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين، من الحرب على غزة، حيث القصف والحرمان من الطفولة، ومعايشة صعبة لأجواء تفتقر للإنسانية، واليتم والتشرد، جراء القصف المستمر على قطاع غزة.

وبدأت أحداث الفيلم بتسليط الضوء على الطفل فارس، الذى كان نائما في بيته، ووجد نفسه مشردا في الشارع وحده دون عائلته، جراء قصف منزله، في الوقت الذي تجري إحدى السيدات هربا من أصوات القصف والتقت به وتحدثا معا.

وقال الطفل فارس: "صحيت على صوت القصف كنت نايم وأختي جنبي وما لقيت حد وما لقيت البيت، شوفي لعبة جنة صوت القصف عالي، وكان كتير بيوت مهدومة وما حد يرد عليا.. أنا بيتي راح ما لحقت أبكي".

وسأل الطفل السيدة التي كانت تركض هربا من صوت القصف عن المسئول عن القتال مرددا: "لو بتعرفي مين اللي بيضر قولي له بيكفي نفسي أخوي يرجع تاني ونفسي أرجع مدرستي، ونفسي ألعب مع أختي".

وانتهى النقاش بينهما برسالة قوية واضحة من الطفل وجهها للعالم حين قال: "أبويا علمني شي إن كنت صاحب حق لا تخاف ولا تجري"، في رسالة واضحة بتمسك كل فلسطيني بأرضه".

فيلم قمة القاهرة للسلام 2023

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

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