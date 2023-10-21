اليابان: دور كبير لمصر فى إيصال المساعدات إلى غزة

أكدت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، أن مصر كان لها دور عظيم الشأن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجهة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة إلى عقد قمة القاهرة للسلام.

وأضافت، خلال كلمتها بقمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: "نؤكد تعاوننا مع مصر والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.