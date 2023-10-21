النرويج بقمة القاهرة: سعدنا بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.. ونشكر مصر

أعرب إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، عن سعادته بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح صباح اليوم السبت.

وقال، خلال كلمته، بـ"قمة القاهرة 2023،: "سعدت بدخول شاحنات المساعدات وهذه بداية ذكية، ويجب أن يتم تسريع دخول المساعدات الإنسانية، ونشكر مصر والرئيس السيسي على الجهود المبذولة".

وأضاف: "نحن هنا في منعطف خطير، ونواجه الآن أزمة تهدد باندلاع حرب في المنطقة بأكمل".

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.