تركيا بقمة القاهرة: لن نسمح بإهانة الشعب الفلسطينى وحمايتهم مسئوليتنا

أكد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، أن بلاده ملتزمة في تحمل المسئولية لحماية كرامة الشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمته، بـ"قمة القاهرة 2023: " إهانة ومعاناة الشعب الفلسطيني مستمرة على يد إسرائيل، لكننا لن نسمح بإهانة الشعب الفلسطيني، وإذا استمرت أكثر من ذلك ستمتد الحرب وتصبح إقليمية شاملة".

وأوضح أن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي تجاه الاعتداءات على الفلسطينيين واعتقالهم تحت زعم الإرهاب.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.