السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكتاتني: "قمة القاهرة للسلام" تثمن دور مصر في حل القضية الفلسطينية

قمة القاهرة للسلام
"قمة القاهرة للسلام"

عقدت مصر منذ قليل “قمة القاهرة الدولية للسلام” في العاصمة الإدارية وتهدف إلى البحث عن مستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة، ورفضها الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

وتزامنًا مع انعقاد مصر “قمة القاهرة الدولية للسلام” للعمل على إيجاد حل دولي لوقف الدماء في غزة بعد تعرضها للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وتأكيد مصر على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، ويرصد لكم “الدستور” في هذا التقرير العائد الإيجابي من “قمة القاهرة الدولية للسلام” وإليكم التفاصيل:

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الكتاتني.. "قمة القاهرة للسلام" تثمن دور مصر الرئيسي في حل القضية الفلسطينية

قال إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي، إن القمة التي دعت إليها مصر "قمة القاهرة للسلام" لها عدة نقاط إيجابيه أبرزها تؤكد الدور المحوري والرئيسي لمصر في المنطقة، ودور مصر للوصول لحل القضية الفلسطينية وأن مصر عبر تاريخها هي الداعم الرئيسي والأول وتحملت هذه القضية.

وأضاف "الكتاتني" في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أعادت مصر القضية إلى دائرة الضوء فهذا يؤكد أن دور مصر رئيسي في حل القضية الفلسطينية، وتعمل مصر من خلال هذه القمة على الضغط السياسي والدبلوماسي في سبييل الوصول إلى وقف إطلاق النار على أهل غزة وتهدئه الوضع الفلسطيني من خلال قمة مصر للسلام، فهذا المجهود يحمد للدوله المصرية أنها تحركت تحرك سريعًا لدعم القضية بشكل كامل.

واوضح الكتاتني، أن مصر تعمل على مشاركة كافة الأطراف الدولية لحل الأزمة في سبيل إجاد حلول، وعلى الجانب لأخر أن مصر من خلال ما يحدث في غزة هي في عين الحدث، لان مشروع التهجير اصبح واضح وصريح أمام الجميع، لذلك مصر أدركت هذا منذ اللحظة الأولي.

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