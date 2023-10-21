السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية التركى: إسرائيل لا تتمتع بالتسامح الدينى كما تدعى

هاكان فيدان
هاكان فيدان

أكد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، أن على إسرائيل وقف عملياتها العدائية تجاه الفلسطينيين، وإلزامها بالقانون الدولي.

وقال خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام: “تركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ من وقف العنف وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وتفعيل حل الدولتين”.

وأكد أن المساعدات المتوقفة على الشروط تعمق من الاحتلال لأن تلك السياسات تتجاهل المعادلة كاملة. يجب أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي واحترام القيم الحقيقية"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تتمتع بالتسامح الديني كما تدعي لأنها استهدفت المواطنين في جميع بقاع فلسطين.

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك آلية دولية لالتزام كل الأطراف بوقف العنف.

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