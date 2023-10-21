الصيرفى: كلمة الرئيس بقمة "القاهرة للسلام" خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام ، حملت رسائل مهمة وخارطة طريق لإيجاد حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف الصيرفي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس السيسي عبر عن رفض مصر القاطع تهجير الفلسطينيين على حساب مصر، وأن هذا لن يحدث إطلاقا، بجانب تأكيده على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصر أبدا.

القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات القيادة السياسية

وأوضح الصيرفي أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء العزل الذين لا ذنب لهم.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة مصر الدولية للسلام 2023، إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين في فلسطين، وتعبر مصر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة ويُفرَض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري، وممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا، بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة بادرت به عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليها وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد وبقيت شامخة الرأس، تقود منطقتها، نحو التعايش السلمي القائم على العدل.