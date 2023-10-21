"حقوق الإنسان" بالشيوخ تشيد بكلمة الرئيس فى قمة القاهرة للسلام

أشادت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بفتح معبر رفح، وإرسال مصر المساعدات من غذاء وملابس وعلاج إلى الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن مصر دائمًا ما تكون حاضرة وتضرب أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.

موقف مصر الراسخ عبر تاريخها بدعم القضية الفلسطينية

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، إلى موقف الدولة المصرية الراسخ عبر تاريخها بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، فضلًا عن التأكيد بأن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة أخرى لا سيما سيناء، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة



واستكملت بأن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة الزعماء، ويعمل دائمًا على إعلاء صوت العقل من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على غزة، خاصة وأن الجميع يعلم أنه إذا استمر الهجوم على غزة سيؤدي لانفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأى عما يجري.

الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع كل الدول الإقليمية

واختتمت حديثها بأن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع كل الدول الإقليمية والعالمية خلال الساعات الماضية من أجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة على ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات والوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال مبدأ حل الدولتين.