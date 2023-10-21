رئيس الوزراء العراقى: ما تتعرض له غزة اختبار أمام المجتمع الدولى لإنهاء المعاناة

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى الأوضاع المأساوية الحالية لو أن القرارات الأممية جرى احترامها.

وقال السوداني، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، والمنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: العراق يرفض إفراغ قطاع غزة من أهله، ولا حديث أبدًا عن التوطين أو معسكرات للجوء، وليس للفلسطينيين إلا أرضهم، مؤكدًا أن ما تتعرض له غزة اختبار أمام المجتمع الدولى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية لا تخترقها المستوطنات وتخنقها المعابر والحصار، موجهًا الشكر والعرفان والتقدير إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد هذه القمة، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.