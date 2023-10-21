السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء العراقى: ما تتعرض له غزة اختبار أمام المجتمع الدولى لإنهاء المعاناة

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى الأوضاع المأساوية الحالية لو أن القرارات الأممية جرى احترامها.

وقال السوداني، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، والمنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: العراق يرفض إفراغ قطاع غزة من أهله، ولا حديث أبدًا عن التوطين أو معسكرات للجوء، وليس للفلسطينيين إلا أرضهم، مؤكدًا أن ما تتعرض له غزة اختبار أمام المجتمع الدولى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية لا تخترقها المستوطنات وتخنقها المعابر والحصار، موجهًا الشكر والعرفان والتقدير إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد هذه القمة، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي.

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

تقرير أمريكى: الرئيس السيسى قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب