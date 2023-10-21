شاب سكندري: نؤيد قرارات الرئيس بدعم أشقائنا في فلسطين ومنع تهجيرهم (فيديو)

قال ثروت عبد الرحمن، باحث دراسات عليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية، إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والخاصة من دخول المواد الغذائية والمساعدات المصرية والعربية عبر معبر رفح البري، وقرارته في عدم تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي قطاع غزة.

الشعب المصري يدين بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف عبدالرحمن لـ"الدستور"، أن الشعب المصري بكافة فئاته يدين وبشدة القتل والعنف والاعتداءات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ، ضد أشقائنا في فلسطين.

وطالب الشاب المجتمع الدولي بإيقاف ذلك العنف والممارسات الوحشية على المدنيين في غزة في أسرع وقت.

انطلاق قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الإدارية بالقاهرة "قمة السلام"، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وإحلال عملية السلام في المنطقة، وقد دعت مصر لانعقاد القمة، بعد أحداث العنف الأخيرة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ودعوات التهجير إلى سيناء، التي رفضتها القيادة السياسية نهائيًا.

وتشارك في القمة 31 دولة و3 منظمات دولية، بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد الرئيس السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة، وحقنًا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

https://www.youtube.com/shorts/ttkECz1OaK4

