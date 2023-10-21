السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شاب سكندري: نؤيد قرارات الرئيس بدعم أشقائنا في فلسطين ومنع تهجيرهم (فيديو)

الشاب ثروت عبد الرحمن
الشاب ثروت عبد الرحمن من الإسكندرية

قال ثروت عبد الرحمن، باحث دراسات عليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية، إنه يدعم ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية، والخاصة من دخول المواد الغذائية والمساعدات المصرية والعربية عبر معبر رفح البري، وقرارته في عدم تصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالي قطاع غزة.

الشعب المصري يدين بشدة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف عبدالرحمن لـ"الدستور"، أن الشعب المصري بكافة فئاته يدين وبشدة القتل والعنف والاعتداءات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ، ضد أشقائنا في فلسطين.

وطالب الشاب المجتمع الدولي بإيقاف ذلك العنف والممارسات الوحشية على المدنيين في غزة في أسرع وقت.

انطلاق قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة الإدارية بالقاهرة "قمة السلام"، والتي تهدف إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وإحلال عملية السلام في المنطقة، وقد دعت مصر لانعقاد القمة، بعد أحداث العنف الأخيرة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، ودعوات التهجير إلى سيناء، التي رفضتها القيادة السياسية نهائيًا.

وتشارك في القمة 31 دولة و3 منظمات دولية،   بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد الرئيس السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة، وحقنًا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

https://www.youtube.com/shorts/ttkECz1OaK4
 

عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية قرارات الرئيس المواد الغذائية والمساعدات معبر رفح قطاع غزة قمة السلام

مواد متعلقة

مواطن سكندري: نؤيد قرارات الرئيس لحماية أمن مصر ودعمه للقضية الفلسطينية (فيديو)

جمعة "تحيا مصر".. أسرة سكندرية: نزلنا لنعبر عن دعمنا لفلسطين وقرارات الرئيس (فيديو)

الأكثر قراءة

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

تقرير أمريكى: الرئيس السيسى قدم للعالم سيناريو مختلفًا لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع

جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب