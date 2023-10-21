رئيس الوزراء اليونانى: مصر والأردن عليهما عبء ثقيل

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن موقف اليونان هو موقف واضح، فإسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها، ولكن وفق القانون الدولي، منوهًا بأن العقاب الجماعي للسكان في قطاع غزة محظور وفق قانون الحرب.

وأضاف ميتسوتاكيس خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم السبت: “إنني أشارك زملائي من المتحدثين أن كل الأمور يجب أن تتم وفق القوانين الدولية”.

وتابع أن “حماس جماعة ومنظمة إرهابية أدت إلى الكثير من المعاناة للإسرائيليين، والفلسطينيون هم من يدفعون ثمنًا لحماسً".

واعتبر أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وعلينا ألا نخلط هذا بذاك.

وأوضح "التصعيد الإقليمي يجب أن يتوقف، مصر والأردن عليهما عبء ثقيل وتتصرفان بكل شجاعة وجهد وترفضان التهجير القسري للشعب الفلسطيني".