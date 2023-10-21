السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس موريتانيا يطالب بضرورة وقف إطلاق النار على غزة

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني

طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أنه آن الأوان لأن يقتنع الجميع بأنه لن ينعم أحد في هذه المنطقة بسلام أو أمن مستدام، إلا بقدر ما ينفع الآخرون به.

وقال خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: "يجب علينا وعلى المجتمع الدولي العمل بجدية وإرادة لإيجاد حل، لحل الدولتين، وأن يعيشوا كدولتين جانب بعض في أمن وسلام"، مؤكدًا أن أساس هذا الحل في تطبيق القوانين الدولية.

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