قمة القاهرة للسلام.. رئيس قبرص يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

قال نيكوس خريستودوليدس، رئيس قبرص، إنه يُشارك كل دول المنطقة والعالم، بضرورة التعاطي مع الأزمة الحالية في فلسطين، داعيًا إلى إنهائها فورًا.

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة: أن "دول الجوار عليها المساهمة بكل الطرق الممكنة لتهدئة الأوضاع وعبور المساعدات الإنسانية، والتمثيل العالي لحل الأزمة والتحديات العصيبة الحالية".

وأوضح أن "حق الدفاع عن النفس يجب أن يتماشى مع القوانين الدولية، ويجب حماية المدنيين وأرواحهم والبنية التحتية"، مطالبًا بضرورة "الوقف الفوري لإطلاق النار".

وأعلن رئيس قبرص، تأييده حل الدولتين، متابعًا:"ما من خيار آخر سوى توفير المناخ الملائم لتحقيق السلام، وعلينا أن نوقف هذه الحرب".

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.