السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ملك الأردن لإسرائيل: لا يمكن لدولة أن تزدهر إذا بنيت على الظلم

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبدالله

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه على القيادة الإسرائيلية أن تدرك بشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.

وأوضح خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه خلال العشر سنوات الماضية رأى الجميع كيف تحولت أحلام حل الدولتين وآمال جيل كامل إلى يأس، فهذه هي سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة التي بنيت على الأمن بدل السلام. 

لا يمكننا غض الطرف عن هذا الصراع باعتباره حل بعيد المنال

وتابع  العاهل الأردني  أن فرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق، وفي هذه الأثناء تسببت بتمكين المتطرفين  من الجانبين.

وتابع: لا يمكننا غض الطرف عن هذا الصراع باعتباره حل بعيد المنال من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين.

مواد متعلقة

الرئيس الفلسطينى: طالبنا من اليوم الأول بفتح ممرات إنسانية لكن إسرائيل لم تسمح

ملك الأردن يحذّر إسرائيل: الحل العسكرى لن يُنهى مخاوفكم الأمنية

الرئيس السيسى: حل القضية الفلسطينية هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة

السيسى: مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام فى هذه المنطقة

محلل سياسى: المتسبب فى عدم حل القضية الفلسطينية هى أمريكا

جوتيريش: أنا ضد حماس ولكن لا يجب القيام بعقاب جماعى لأهل فلسطين

جوتيريش: يجب أن ندرك أهمية المؤسسات المصرية وجهدها فى إدخال مساعدات إلى غزة

متظاهرون يحرقون علم إسرائيل فى الجيزة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب