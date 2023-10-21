ملك الأردن لإسرائيل: لا يمكن لدولة أن تزدهر إذا بنيت على الظلم

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه على القيادة الإسرائيلية أن تدرك بشكل نهائي أنه لا يمكن لدولة أن تزدهر أبدا إذا بنيت على أساس من الظلم.

وأوضح خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه خلال العشر سنوات الماضية رأى الجميع كيف تحولت أحلام حل الدولتين وآمال جيل كامل إلى يأس، فهذه هي سياسة القيادة الإسرائيلية المتشددة التي بنيت على الأمن بدل السلام.

لا يمكننا غض الطرف عن هذا الصراع باعتباره حل بعيد المنال

وتابع العاهل الأردني أن فرض حقائق جديدة غير شرعية على الأرض تجعل هدف الدولة الفلسطينية المستقلة غير قابل للتطبيق، وفي هذه الأثناء تسببت بتمكين المتطرفين من الجانبين.

وتابع: لا يمكننا غض الطرف عن هذا الصراع باعتباره حل بعيد المنال من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين.