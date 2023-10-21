رئيس جنوب إفريقيا يطالب بوقف إرسال الأسلحة لأطراف النزاع

دعا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام، وعُقدت في العاصمة الإدارية اليوم السبت، إن المجتمع الدولي لديه واجب ومسئولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية وأوجه الحوار، مؤكدًا أن بلاده مهمتها بما يحدث في غزة لأن شعوبنا تثمن الشجاعة أملاً في تحقيق حريتهم ورغبتهم في إنهاء الحرب ومعاناتهم.

كما حث الدول على الدعوة إلى عملية السلام والوقوف الفوري لإرسال الأسلحة لكل من الطرفين، كما طالب حكومة الاحتلال بالعمل نحو تهدئة الصراع الذي طال أمده لعقود زمنية طويلة.

وكان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد أعلن عن مشاركته في قمة القاهرة للسلام 2023، التي من المقرر عقدها في العاصمة الإدارية غدًا الأحد.

وكتب رامافوزا على موقع "إكس": "تمت دعوتنا للمشاركة في قمة القاهرة للسلام التي ستعقد غدا لمناقشة الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين".

وتعقد اليوم، قمة القاهرة للسلام 2023، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.