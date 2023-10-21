السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جنوب إفريقيا لـ السيسى: نشكركم على شجاعتكم فى الأوقات العصيبة

سيريل رامافوزا رئيس
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا

وجه سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوة لقمة القاهرة للسلام، قائلاً: "هذه القمة مهمة ونتمنى أن تزيد الوعي بما يحدث في تلك البقعة، ونتمنى أن نخرج منها بخارطة طريق تؤدي إلى حل".
وأضاف خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة، موجها حديثه للرئيس السيسي: "نشكركم على شجاعتكم ورؤيتكم، فحتى في مثل هذه الأوقات الصعبة يجب علينا أن نتمكن من عقد اجتماعات مع قادة الدول للتشارك في الأفكار لحل المسألة".

وأضاف: "نحن في جنوب إفريقيا، جميعنا نشعر بالقلق إزاء هذا الصراع غير المسبوق في قطاع غزة والحصار المفروض عليه، وقرار التهجير القسري والزواج القسري، مثل هذه الأخبار الصعبة وعلى رأسها قصف البنية التحتية، والأمر المروع أكثر من ذلك أمام الإنسانية بأكملها".

ودعا سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، إلى وقف تلك الإجراءات فورا ورفع الحصار عن غزة، مرددا: “نطلب فتح ممرات إنسانية لتمرير الاحتياجات الغذائية وتقديم المساعدات الإنساينة المطلوبة للشعب الفلسطيني”.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، وتستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

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