السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العاهل البحرينى: حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى

العاهل الأردني فى
العاهل الأردني فى قمة السلام

قال العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، إننا لدينا إدراك بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في سلام وأمان ووئام.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم السبت: أننا في مملكة البحرين اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام، لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار في ضوء نهجنا الداعي للسلام، وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري الوحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

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