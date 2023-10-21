السيسى: مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام فى هذه المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في كلمته في قمة القاهرة للسلام: هل كُتب على هذه المنطقة بأن تعيش في هذا الصراع للأبد؟ ألم يأن الوقت للتعامل مع حل مشكلة الشرق الأوسط، ونبذ الأوهام السياسية بأن الوضع القائم قابل للاستمرار، ووداع الإجراءات الأحادية والاستيطان وتدنيس المقدسات وخلع الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم ومن القدس الشريف؟.

وأضاف: مصر دفعت ثمنا هائلا من أجل السلام في هذه المنطقة، وبادرت عندما كان صوت الحرب هو الأعلى، وحافظت عليه وحدها عندما كان صوت المزايدات الجوفاء هو الأوحد، وبقيت شامخة الرأس تقود منطقتها نحو التعايش السلمي القائم على العدل.