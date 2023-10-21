الرئيس السيسى عن صمت المجتمع الدولى تجاه أحداث غزة: أين المساواة بين أرواح البشر؟

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صدمته من صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة، قائلًا: "دعوني أتساءل بصراحة، أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد الألفيات والقرون؟".

وأضاف، خلال كلمته بافتتاح قمة القاهرة للسلام: "أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة".

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.