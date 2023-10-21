السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. مصر تحصد لقب بطولة العالم للجولف فوق الخمسين

بطولة العالم للجولف
بطولة العالم للجولف كروكية

حصدت مصر لقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين في نسخة 2023 التي أقيمت في استراليا خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 دول.

وفاز أحمد المهدي بلقب بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين بعد التغلب على على النيوزيلندية جيني كلارك في مباراة قوية انتهت لصالح الفرعون المصري بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشوط كالتالي (7/4، 2/7، 4/7، 0/7).

وتقدم الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالتهنئة إلى البطل المصري أحمد المهدي على لقب بطولة العالم للجولف كروكية فوق الخمسين بعد نجاحه في التغلب على جميع أبطال العالم حتى وصل إلى منصة التتويج والذي كان فاز من قبل بلقب بطولة العالم المفتوحة للجولف كروكية عام 2015.

كما قدم رسلان الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة الجولف كروكية والذي أسهم في تطوير اللعبة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية حتى الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وشاركت مصر في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين في استراليا بأربعة لاعبين وهم أحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 واللاعب الدولي عمر فهمي واللاعب المخضرم محمد أبوالنور.

وشارك في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين دول مصر، نيوزيلاند، انجلترا، أمريكا، النرويج، إسبانيا، كندا، السويد، سويسرا والدولة المضيفة استراليا وسط منافسات غاية في القوة بين اللاعبين المشاركين للوصول إلى منصات التتويج وهو ما نجحت مصر في تحقيقه بالفعل.

من جانبه أكد الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن البطل المصري أحمد المهدي قدم أداء يستحق عليه الفوز بلقب بطولة العالم للجولف.

الدكتور محمد رسلان الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه بطولة العالم المفتوحة للجولف بطولة العالم المفتوحة للجولف كروكية جولف كروكية عام 2015

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