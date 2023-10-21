الأمم المتحدة تعلن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت مقتل 17 من موظفيها منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وحذرت المنظمة في بيان "حتى الآن، تأكد مقتل 17 من زملائنا في هذه الحرب الشرسة. وللأسف الشديد، من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى"، وذلك حسبما نقلت شبكة "فرنسا 24" في نشرتها الإنجليزية.

يشار إلى أن قطاع "غزة" يتعرض لقصف جوي إسرائيلي مكثف منذ قرابة أسبوعين في ظل قطع كامل للإمدادات والمياه والطاقة.

انطلقت فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيلي، والسعي لتفعيل عملية السلام بالمنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

تحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

كان مجلس الأمن القومى المصري قد دعا، خلال آخر اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وترفض مصر أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة في المشهدين الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية، وبحث كل السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.