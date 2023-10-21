السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

12 شهيدًا في طواقم الدفاع المدني الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي

محمود بصل
محمود بصل

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، اليوم السبت، تسجيل 12 شهيدًا و42 مصابًا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال "بصل" ـ في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" ـ إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة، مضيفًا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى، حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قطع الطرق من خلال قصف البنية التحتية بشكل مباشر، فضلا عن الاتصالات العشوائية التي يجريها الاحتلال بالمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الجنوبية، ومن ثم يتم استهدافهم أثناء خروجهم.

ولفت إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني يعمل وسط كتلة من اللهب، موضحا أنه حين يتم الاستجابة لأي نداء استغاثة يعاد قصف المناطق أثناء تواجد طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني الفلسطيني لا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الموجود في القطاع، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين بنسبة 90%.

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مستشار الرئيس الفلسطينى: استمرار الاحتلال لدولة فلسطين يعنى غياب الأمن للأبد

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أمين "المبادرة الوطنية الفلسطينية": مخطط الاحتلال لتهجير سكان غزة قسريًا فشل

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء  إسرائيل عدوانها على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري إلى 16 صحفيًا.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، قتل 16 صحفيا وأصيب عدد آخر، وفُقد آخرون خلال المواجهات العسكرية المتواصلة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة. 

ووفقا لحصر أجرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فإن أسماء الصحفيين الذين فقدوا حياتهم هم: "محمد علي وخليل أبو عاذرة وسميح النادي وعصام بهار ومحمد بلعوشة وعبد الهادي حبيب وحسام مبارك وأحمد شهاب ومحمد فايز يوسف أبو مطر وسعيد الطويل، ومحمد صبح وهشام النواجحة وأسعد شملخ ومحمد الصالحي وإبراهيم لافي ومحمد جرغون.

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