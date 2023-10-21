سي إن إن: العالم العربي يحتج رفضا لغزو بري إسرائيلي في غزة

سلطت الشبكة الأمريكية" سي إن إن"، الضوء على الاحتجاجات التي اندلعت أمس الجمعة في العالم العربي، الرافضة للاحتلال الاسرائيلي.

احتجاجات في العالم العربي

وقالت سي إن إن: لقد اندلعت الاحتجاجات في أنحاء العالم العربي أمس الجمعة مع احتدام الحرب في غزة واحتمال قيام إسرائيل بعملية برية قد تؤدي إلى نزوح ملايين الفلسطينيين.

وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مصر والأردن ولبنان والعراق واليمن والضفة الغربية بعد صلاة الجمعة احتجاجا على تصرفات إسرائيل في حربها على المقاومة.

التصعيد في غزة

وأدت الحرب حتى الآن إلى مقتل 4127 شخصا في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ودفعت الغارات الإسرائيلية ودعوات سكان غزة لإخلاء شمال القطاع أكثر من مليون شخص إلى الفرار من المنطقة، مما أثار القلق بشأن احتمال تهجير ملايين الفلسطينيين في القطاع، ومعظمهم مسجلون بالفعل كلاجئين نتيجة لذلك. من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

وقد تزايدت هذه المخاوف وسط التصريحات المشحونة من جانب المسؤولين الإسرائيليين، الذين يقولون إن غزة لن تعود كما كانت بعد القضاء على المقاومة.

و قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مصر وإسرائيل بشأن إنشاء ممر إنساني عند معبر رفح الحدودي الذي تسيطر عليه مصر لفرار الأمريكيين والمدنيين الآخرين في غزة.

المظاهرات في ميدان التحرير

وقالت سي ان ان: لقد تجمع مئات المتظاهرين يوم الجمعة بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة دعما للفلسطينيين، وخرجت مظاهرات في مدن مصرية أخرى

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، خرج عدة مئات من الأشخاص إلى الشوارع للتنديد بالهجوم الإسرائيلي. ولوح الكثيرون بالأعلام الفلسطينية واللبنانية، كما نظم مئات العراقيين، اعتصاما يوم الجمعة عند المعبر الحدودي الرئيسي للعراق مع الأردن. واحتج آخرون في بغداد، على مسافة ليست بعيدة عن المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم سفارة الولايات المتحدة.

وفي العاصمة الأردنية عمّان، تظاهر نحو 6000 متظاهر دعمًا لسكان غزة. وردد البعض شعارات تحث حماس على تكثيف هجماتها على إسرائيل، بحسب ما أوردته رويترز.