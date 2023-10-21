عاجل.. معبر رفح.. شاحنات المساعدات الدوائية والطبية تستعد للدخول إلى غزة (فيديو)

وسط فرحة عارمة بين شباب المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي، وهتافات لدعم القضية الفلسطينية، تستعد شاحنات المساعدات الطبية لتغير وضعها امام معبر رفح؛ انتظارا لاشارة عبورها معبر رفح البري خلال دقائق.



ومن المتوقع أن تدخل الشاحنات إلى قطاع غزة، من أجل إغاثة أهالي القطاع الذين يحتاجون إلى المساعدات الإغاثية، وسط استمرار القصف الإسرائيلي عليهم.

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https://www.youtube.com/shorts/XOnLQ40Bn7A