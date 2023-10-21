السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العقيد عبدالجبار العبو: مصر تحاول منع أكبر عملية تهجير منذ عام 1942

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

أشاد العقيد عبد الجبار العبو، الخبير العسكري والاستراتيجي، بالدور الذي تلعبه مصر في حماية الشعب الفلسطيني في غزة من العدوان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن مصر تحاول أن تمنع أكبر عملية تهجير كانت ستحدث منذ عام 1942، والتي كانت ستؤدي إلى نكبة ثانية للفلسطينيين.

وأضاف "العبو"، في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمر السلام الذي سيعقد اليوم السبت، يجب أن يركز على حل جذري للقضية الفلسطينية، وأن يضمن تطبيق القرارات الدولية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المقاومة الفلسطينية هي حق شرعي للدفاع عن الأرض والحرية.

الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى مصر القاهرة الإخبارية مؤتمر السلام المقاومة الفلسطينية

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