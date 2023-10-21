السبت 21 أكتوبر 2023
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رياضة

محمد الشناوى: لاعبو الأهلى كانوا رجلا أمام سيمبا التنزانى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما على ملعب "بنيامين ماكابا" في ربع نهائي الدوري الأفريقي.

الشناوي: حققنا نتيجة إيجابية أمام سيمبا

قال محمد الشناوي، في تصريحات تليفزيونية: "جئنا من أجل تحقيق الفوز وسنحصل على راحة اليوم، وسنبدأ التجهيز لمباراة الإياب بعد غد، جميع اللاعبين كانوا رجالًا وأدوا ما عليهم ونفذنا تعليمات المدير الفني لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "لأول مرة نلعب في هذه الأجواء بتنزانيا، واللعب على الأضواء الكاشفة أفضل من إقامة المباراة في تمام الثالثة عصرًا".

وأتم تصريحاته: "حققنا نتيجة إيجابية وهذا أمر جيد للغاية ويتبقى لنا مباراة الإياب وبمشيئة الله نتأهل للدور المقبل".

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الأهلي يتعادل مع سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي

تعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2 /2، اليوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول عن طريق رضا سليم، قبل أن يدرك كيبو دينيس التعادل لسيمبا في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 59 سجل ساديو كانوتي الهدف الثاني لسيمبا، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"في الدقيقة 62.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيما النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

الاهلى الأهلى ضد سيمبا الدوري الإفريقي سيمبا التنزاني أخبار محمد الشناوي

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