السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالمركز المصرى: قمة القاهرة تبرز الدور الريادى الذى تلعبه مصر فى الأزمة الفلسطينية

قمة القاهرة
قمة القاهرة

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري، إن قمة القاهرة للسلام تبرز الدور الريادي الذي تلعبه مصر خلال الآونة الجارية فيما يخص الأزمة في فلسطين. 

 

وأضاف علي عاطف خلال مداخلة  هاتفية عبر فضائية extra news، أن مصر دعت لانعقاد هذه القمة منذ أيام واستجابت لها العشرات من الدول سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي يبرز مدى فعالية الدور المصري فيما يتعلق بهذه الأزمة، وذلك ليس فقط على الجانب السياسي وإنما على الجانب الإنساني. 

 

وأوضح أن مصر ترعى القضية الفلسطينية وتحاول حلحلة الأزمة في قطاع غزة وفي فلسطين على الجانب الإنساني والسياسي، وهو ما يؤكد دور القيادة السياسية المصرية، لافتا إلى أن قمة القاهرة للسلام من المتوقع أن تثمر عن مخرجات وحلول للأزمة في فلسطين سواء على الجانب السياسي أو الجانب الإنساني.

 

موقف أمريكا والدول الأوروبية 

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية اتخذت مواقف خلال الأيام الماضية دعمت فيها إسرائيل وبالتالي هذه الدول لم تقرأ المشهد من زاويتيه، حيث اتخذت فقط جانب الدعم لإسرائيل، لكنها تجاهلت على الجانب الآخر الشعب الفلسطيني. 

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