بايدن يتحدث هاتفيا مع عائلة الأمريكيتين المفرج عنهما من حماس

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع عائلة الأمريكيتين اللتين كانتا محتجزتين لدى حركة المقاومة في فلسطين "حماس"، والتي أخذتهما أسرى يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "استعادة الرهينتين كانت نتيجة عمل شاق من شركائنا في المنطقة وممتنون للدور الذي لعبته قطر".

وأضاف: "نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة التي تحتاجها لمواجهة حماس".

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أميركيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".