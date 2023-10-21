السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يتحدث هاتفيا مع عائلة الأمريكيتين المفرج عنهما من حماس

الأمريكيتين اللتين
الأمريكيتين اللتين كانتا محتجزتين لدى المقاومة الفلسطينة

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع عائلة الأمريكيتين اللتين كانتا محتجزتين لدى حركة المقاومة في فلسطين "حماس"، والتي أخذتهما أسرى يوم انطلاق عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي في الأراضي المحتلة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "استعادة الرهينتين كانت نتيجة عمل شاق من شركائنا في المنطقة وممتنون للدور الذي لعبته قطر".

وأضاف: "نواصل الوقوف مع إسرائيل والتأكد من امتلاكها الأدوات والأسلحة التي تحتاجها لمواجهة حماس".

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المحتجزين المدنيين "فور توفر الظروف الأمنية المناسبة".

وذكر بيان للحركة أن إطلاقها سراح أسيرتين أميركيتين الجمعة، جاء "في إطار التزام حركة حماس مع كل الوسطاء وخاصة الأشقاء في مصر وقطر وغيرهم من الدول الشقيقة والصديقة".

الأكثر قراءة

عاجل.. معبر رفح.. شاحنات المساعدات الدوائية والطبية تستعد للدخول إلى غزة (فيديو)

معبر رفح.. تجهيز أكفان ومساعدات طبية استعدادًا لدخول غزة

حسين لبيب يحتفل مع أنصاره برئاسة نادى الزمالك

بعد إطلاق سراح رهينتين.. "بلينكين" يرفض شرط حماس للإفراج عن الرهائن

بعد اقتراب فوز حسين لبيب.. فاروق جعفر يتقدم بشكوى ضد انتخابات الزمالك (صورة)

مؤشرات أولية.. حسين لبيب يكتسح ويقترب من رئاسة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية