السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقاطعة صينية تبدأ إدماج تقنيات ذكية لتعزيز الإنتاجية الزراعية

تقنيات ذكية لتعزيز
تقنيات ذكية لتعزيز الإنتاجية الزراعي في الصين

بدأت مقاطعة خنان، مقاطعة زراعية كبيرة بوسط الصين، تجارب جديدة في تنميتها الزراعية، حيث يتم تطوير أنظمة أكثر ذكاء لتحسين كفاءة العمليات الزراعية.

ووفقًا لتقرير "CGTN" العربية، تم افتتاح معهد أبحاث المعدات الزراعية الذكية في مدينة لويانغ بالمقاطعة في عام 2019، ويعد أول مركز لابتكار المعدات الزراعية للبلاد وبالشراكة مع معاهد البحوث والجامعات، حقق المعهد نتائج ملحوظة في تنمية المكونات والأجزاء الأساسية للمعدات الزراعية والروبوتات الزراعية ومنصات البيانات الكبرى.

وخلال موسم الزراعة، يتلقى شيه قوه بينج، مشغل الآلات الزراعية في مدينة لوخه بالمقاطعة، ودورات تدريبية عبر الإنترنت لتحسين أسلوبه عبر تطبيق خاص على هاتفه المحمول.

ووفقًا لتقرير "CGTN" العربية، تم تطوير المنصة بشكل مشترك من قبل المعهد ومركز تنمية الآلات الزراعية واستصلاحها بالمقاطعة، وتوفر المنصة خدمات اقتران العرض والطلب للمزارعين ومشغلي الآلات، بما فيها معلومات الطقس وخدمات التدريب، ويمكنه أيضًا قياس مساحة الأراضي الزراعية تلقائيا عن طريق تجهيز الآلات الزراعية بجهاز استشعار.

وقال "شيه": "حصدت آلتي أكثر من 33.3 هكتار من المحاصيل في العام الجاري، ووفقًا للوائح ذات الصلة، يمكن الحصول على دعم بقيمة 3000 يوان (411 دولارًا أمريكيًا) من الحكومة بعد اكتمال العمل على 16.7 هكتار من الأراضي".
وتم وضع المنصة قيد التشغيل التجريبي في خمس مدن في جميع أنحاء مقاطعة خنان، لربط 160 ألف آلة زراعية في الخدمة.

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